Ликвидация обменников – за и против

НБУ взбудоражил собственников валютно-обменных точек, выдав постановление, которым с 1 января 2009 года обязал банки перейти на торговлю наличной иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Перепуганные столичные собственники обменников принимают решение создать «Ассоциацию валютно-обменных предприятий». В спешке все забыли, что Нацбанк пока не дал разъяснений относительно выполнения упомянутого постановления.

Владельцы киевских обменных пунктов решили создать ассоциацию на собрании 10 ноября, когда обсуждали дальнейшие действия с учетом постановления НБУ №319. Они считают ликвидацию обменной сети нецелесообразной и несправедливой и намерены обратиться к Президенту и в Кабинет министров за помощью, если и этого будет мало, провести акцию протеста. Но и это не все, в Киеве будет проведена акция “Один день без обменников”.

Банк “Контракт”, который работает с обменниками по агентским договорам, обратился в Нацбанк с просьбой разъяснить упомянутое постановление, но ответа, пока не последовало. Заместитель председателя правления банка “Контракт” Алла Комисаренко в комментарии УНИАН отмечает: “Фраза, которая есть в этом постановлении, достаточно неконкретная и не дает банкам никаких указаний относительно действий, которые ожидаются от банков, чтобы перейти на новые принципы валютно-обменных операций. На сегодня действует постановление № 502, которое регулирует деятельность обменных пунктов и деятельность банков относительно валютно-обменных операций. В новом постановлении №319 нет ни одного слова об отмене действующего постановления”.

По словам собственников обменников, в Киеве 868 точек, которые предоставляют услуги по обмену валют, из них 369 работают по агентским договорам с банками, остальные – банковские кассы или собственность банков. Если постановление № 319 вступит в силу, то количество точек, где можно обменять деньги, сократится, приблизительно, на 70%. Директор одного из таких частных предприятий Лариса Карпенко говорит, что ликвидация пунктов обмена валют приведет к ухудшению качества обслуживания населения. “Обмен валют далеко не основная операция банковских касс, которые предоставляют достаточно много услуг. Ликвидация обменок повлечет за собой огромные очереди в кассах банков. Это может быть неудобно также самим банкам” - считает она.

Такой мысли придерживается и Алла Комисаренко: “На сегодняшний день банки вряд ли могут обеспечить обслуживание при валютном обмене, которое дают обменники. Большинство банков работают только до шести-семи часов вечера, очень ограниченное количество банков работает в субботу, а в воскресенье они выходные”.

Между тем, директор департамента денежного обмена и валютных операций «Ощадбанка» Тарас Задорожный подчеркивает: “Сегодня банки способны самостоятельно полностью обеспечить весь объем валютного обмена. Проблема в другом – где взять валюту? Я не думаю, что закрытие обменников повлечет за собой неудобства для населения. «Ощадбанк» работает до восьми часов вечера. В наших отделениях есть отдельные кассы для валютно-обменных операций, в которых нет очередей. Очереди возникают преимущественно в тех кассах, где люди платят деньги за коммунальные услуги. В обменных кассах могут быть очереди только при ажиотажном спросе”.

Тарас Задорожный процедуру обмена валют в обменниках считает непрозрачной. “Я приветствую такое постановление Нацбанка, поскольку работу обменных пунктов считаю не совсем прозрачной. Нацбанк давно с этим боролся, и может быть не совсем корректно это было выражено в виде данного постановления, потому что, если начнутся какие-то судебные иски, то банкам будет тяжело объяснить, почему они не продлили агентские договора. В отличии от пунктов обмена валют, банки всегда работают чисто, прозрачно и открыто относительно курсов. Они не подставляют нулей, как это происходит в обменниках. Во время недоразумения в банке вы всегда можете вызывать управляющего, сразу выяснить ситуацию, а в обменниках такая возможность отсутствует”, – сказал он.

Со своей стороны собственники обменников заверяют, что четко придерживаются инструкций Нацбанка. “Обменники не спекулируют. Мы продаем ровно столько валюты, сколько покупаем у людей. Мы также четко придерживаемся рекомендаций относительно валютных курсов», – заявил менеджер частного предприятия Марина Грэхем.

Среди негативных последствий возможной ликвидации пунктов обмена валют предприниматели называют трудности с валютным обменом в отдаленных районах города. “Банковские кассы находятся преимущественно в центре города, а наши обменные пункты есть по всему городу - в супермаркетах, аэропортах, на заправках. Многие люди приходят в магазин с иностранной валютой и если поблизости нет точки обмена, то торговцы теряют клиента”, – говорит Лариса Карпенко.

В целом, сотрудничество со обменниками по агентским договорам является выгодным преимущественно небольшим банкам, а также тем, которые не имеют разветвленной сети собственных отделений. Крупные банки самостоятельно занимаются валютно-обменными операциями. Как сообщили в пресс-службе «Райффайзен Банка Аваль», он не имеет агентских договоров с обменными пунктами. “Мы осуществляем наличные валютно-обменные операции только через собственную сеть касс, что в полной мере достаточно для предоставления населению страны этого вида банковских услуг” – подчеркнули в банке.

Поскольку вопрос обмена валют является актуальным для жителей пограничных областей, мы попросили прокомментировать эту ситуацию представителя “Кредобанка”, сеть которого распространена в западной Украине. “Мы давно работаем без обменников, самостоятельно осуществляя валютно-обменные операции. Я не могу оценивать всю систему, однако наш банк обеспечивает клиентов данными услугами без проблем”, – отметил директор департамента казначейства и операций с наличностью Юрий Малюк.

Диалог с участниками рынка подтверждает, что их мнения существенно расходятся. Остается ждать пояснение Нацбанка.

Татьяна Быстрая (для УНИАН)