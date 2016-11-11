Поступления в местные бюджеты выросли почти на 39 миллиардов

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-октябрь текущего года, без учета трансфертов, составили 117,3 млрд грн, что на 49,1%, или на 38,6 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 10 месяцев составили 96,5% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября местные бюджеты получили 150,6 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 97,2% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 млрд грн.