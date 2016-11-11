Гривня подешевела на 5 копеек – до 25,63 за доллар

В пятницу, 11 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,59/25,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта подешевела по отношению к доллару на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,777/27,821 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,390/0,391 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12.00 установился на уровне 25,6163 грн/долл., участники рынка заключили 50 сделок на 24,48 млн долл.