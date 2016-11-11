На Днепропетровщине разоблачили масштабные хищения бюджетных средств на ремонте дорог – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй.

По словам нардепа, тендеры на ремонт дорог общей стоимостью более 100 млн грн в течение последнего года выигрывала одна и та же фирма – ЧП «Сегмент». Предприятие получало средства от Каменского горсовета (бывший Днепродзержинск) и Днепропетровской облгосадминистрации, оказывавшей большую часть финансирования. Однако ремонт, который делала фирма, вызвал множество нареканий со стороны жителей Каменского: люди, в частности, жаловались на нарушение технологии укладки асфальта, некачественную брусчатку в местах, где проложены трамвайные пути, трещины в асфальтовом покрытии и проч. По жалобам жителей Виталий Куприй обратился к генпрокурору Юрию Луценко.

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«По моей информации, подрядчики использовали фиктивные закупки товаров и услуг и переводили в наличные не менее 20% полученных из бюджета средств. Только по одной «закупке» бензола, который даже не используется при ремонтных работах, злоумышленники обналичили 16 млн грн. Большая часть этих денег в виде откатов вернулась к чиновникам, которые проводили тендеры», – сообщил политик.

Виталий Куприй также выразил уверенность, что это дело будет доведено до суда, несмотря на то, что в нем фигурируют фамилии Каменского городского головы Андрея Билоусова и главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.