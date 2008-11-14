Президенты Украины и Литвы провели в Баку встречу

Сегодня в Баку состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

Президент Украины, в частности, отметил здоровую динамику развития торгово-экономических взаимоотношений между Украиной и Литвой, обратив внимание на то, что на конец 2008 года товарооборот между странами должен превысить 1 млрд. долл.

Во время встречи речь шла также о подписании в ближайшее время дорожной карты сотрудничества Украины и Литвы на 2009 –2010 годы.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Шла речь, в частности, о евроатлантической интеграции Украины и региональной безопасности.