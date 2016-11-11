Разработаны варианты возврата средств вкладчикам банка "Михайловский"

Межведомственная рабочая группа определила четыре направления решения проблемы возврата средств вкладчикам, пострадавшим в результате аферы в банке "Михайловский", создав для проработки каждого из них специальные подгруппы.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц со ссылкой на итоги первого заседания группы при участии представителей Администрации президента, Национального банка, Фонда гарантирования вкладов, правоохранительных органов и других госструктур.

По информации пресс-службы, первое направление представляет собой возврат средств через Фонд гарантирования вкладов, для чего соответствующая подгруппа соберет экспертные заключения относительно существующих на сегодняшний день правовых оснований для такого алгоритма действий.

Второе направление, предполагающее поиск возможности возмещения потерянных средств за счет акционеров банка "Михайловский", будет изучать подгруппа, в состав которой войдут представители правоохранительных органов.

В основе третьего варианта подготовка отдельного законопроекта для правового урегулирования и решения проблемы возврата средств, для чего также создана отдельная подгруппа.

Четвертое направление представляет собой возврат средств путем реализации механизмов, которые не предусматривают привлечения Фонда гарантирования вкладов. "Задача этой группы - поиск путей возврата потерянных клиентов банка "Михайловский". Мы должны дать четкий ответ, возможные варианты для этого. Фонд гарантирования заявлял и сегодня подтверждает то, что он настроен способствовать поиску решения для выхода из этой сложной ситуации", - прокомментировал решение межведомственной группы заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Андрей Оленчик.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, накануне, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии фонд признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.