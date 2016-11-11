МВФ может не одобрить повышение "минималки" в Украине - эксперты

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, миссия которого работает в Киеве с 3 ноября, может не одобрить решение украинских властей повысить минимальную заработную плату вдвое в рамках государственного бюджета на 2017 год, считают эксперты.

"Согласование роста минимальной зарплаты и бюджетных параметров с миссией МВФ, которая прибыла в Киев на прошлой неделе для проведения третьего пересмотра программы расширенного финансирования с Украиной в размере 17,5 миллиарда долларов, остается под вопросом", - говорится в комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, переданном УНИАН.

По ее оценкам, заложенные в основу проекта предположения правительства о доле компаний частного сектора, которые повысят зарплаты своим работникам, могут не оправдаться, поскольку компании могут попытаться избежать резкого повышения издержек на оплату труда, формально переводя своих сотрудников на неполный рабочий день либо сокращая штат. В результате, как отметила Белан, дополнительные налоговые поступления могут оказаться ниже запланированных.

Эксперты аналитической группы Case Ukraine также высказывают опасения, что решение о повышении минимальной зарплаты со следующего года может вызвать неодобрение Международного валютного фонда. "МВФ не любит неожиданностей. И бюджет текущего года согласовывался без стремительных изменений социальных стандартов", - отметили они в своем отчете в рамках проекта "Цена государства: популярная экономика".

Реакцию бизнеса на решение правительства, как отметили в Case Ukraine, прогнозировать сложно. В ответ на повышение затрат на оплату труда бизнес может: повысить зарплату "на бумаге" с сокращением дополнительных бонусов; уплачивать налоги за счет части зарплаты "в конверте" с соответствующим сокращением реального дохода работника; повысить зарплаты за счет снижения инвестиционных расходов или за счет доходов; честно уплатить налоги с их отражением в цене своей продукции; уволить работников либо прибегнуть к неофициальному найму.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 миллиарда гривень, что также на 15,1 миллиарда гривень больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 миллиарда гривень, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 триллиона гривень.

Проект предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тысячи гривень. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 миллиарда гривень, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 миллиарда гривень, дивидендов – на 1,6 миллиарда гривень и роста налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 миллиарда гривень по госбюджету и на 10,9 миллиарда гривень – по местным бюджетам.