Развитые экономики мира вступили в рецессию, констатирует в своем экономическом обзоре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает РБК со ссылкой на Fitch Ratings, она будет самой суровой со времен Второй мировой войны, и впервые развитой мир вступает в нее синхронно.

При условии господдержки реального сектора, восстановление активности на Западе начнется не раньше середины следующего года, а небольшой годовой рост будет зафиксирован только в 2010 году. По оценке ОЭСР, которая объединяет 30 наиболее развитых стран мира, все они испытают сокращение ВВП в четвертом квартале этого года, что после падения ВВП в третьем квартале будет означать, что развитый мир вступил в полосу рецессии. Уже в 2009 году экономики стран ОЭСР сократятся в среднем на 0,3%. Максимальным спад будет в США - 0,9%.

Агентство Fitch Ratings дает еще более пессимистичный прогноз по сокращению ВВП развитых стран, которое может достигнуть 0,8%. При этом агентство отмечает, что одновременное сокращение ВВП основных развитых стран - явление практически небывалое.

Аналитики Fitch констатируют, что кредитный кризис на Западе, падение цен на сырьевые товары и сокращение притока капитала приведут к резкому замедлению роста развивающихся экономик. Впрочем, рецессия большинству из них не грозит.

России аналитики Fitch предрекают замедление экономического роста с 6,8% в этом году до 4% в 2009 г. Резкое замедление притока капитала ударит по доступности кредитов, а сокращение нефтяных котировок сократит доходы страны. Однако резкой посадки экономики, скорее всего, удастся избежать, так как власти снизили зависимость банковского сектора от внешнего финансирования.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 30 стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.