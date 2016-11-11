Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,63 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2563,0399 (11 ноября – 2558,0051)

100 EUR – 2794,7387 (11 ноября – 2786,9466)

10 RUR – 3,9300 (11 ноября – 4,0337)

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта подешевела по отношению к доллару на 10 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,944/27,985 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,389/0,390 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,6304 гривни/доллар, участники рынка заключили 320 сделок на 158,72 миллиона долларов.