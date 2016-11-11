Цена золота достигла 6-месячного минимума на статданных из США

Цена золота в пятницу снижается, достигнув минимальной отметки с начала июня из-за данных по потребительским настроениям в США, которые оказались значительно лучше прогнозов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 17:14 цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 35,25 доллара, или на 2,70% - до 1232,15 доллара за тройскую унцию, достигнув минимума с 3 июня в 1228 доллара за унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 3,53% - до 18,08 доллара за унцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, вырос до 91,6 пункта после достижения в октябре минимальной отметки с сентября 2015 года в 87,2 пункта. Таким образом, показатель достиг максимума с июня 2016 года. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 87,5 пункта с октябрьского индикатора.

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"Индекс текущих экономических условий в ноябре поднялся до 105,9 пункта со 103,2 пункта в октябре. Индекс экономических ожиданий составил 82,5 пункта, увеличившись с октябрьского уровня в 76,8 пункта", - подчеркивает издание.

Сильные данные внутренней статистики увеличивают шансы на повышение базовой процентной ставки ФРС США в декабре, так как регулятор неоднократно заявлял, что решение во многом зависит от статистических данных. В настоящее время, по данным CME Group, вероятность повышения базовой процентной ставки на ближайшем заседании регулятора в декабре оценивается инвесторами в 76,3%.

Это, в свою очередь, оказывает давление на торгуемый в долларах драгметалл, так как более высокие ставки способствуют укреплению американской валюты, а значит, золото станет дороже для держателей иностранных валют.