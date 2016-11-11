Порошенко внес в Раду законопроект по защите вкладчиков банка "Михайловский"

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект по защите обманутых вкладчиков банков, сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на итоги встречи с представителями вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке "Михайловский".

Как отмечается в сообщении, проект предусматривает предоставление права Фонду гарантирования вкладов физлиц после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и разработки порядка выплат обеспечить возврат средств вкладчикам.

"Обращаюсь к парламентариям с просьбой во вторник поставить его на голосование и проголосовать", - приводятся в сообщении слова Порошенко.

Также отмечается, что проект разработан при участии Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства финансов и правоохранительных органов.

При этом глава государства заверил, что никто не сможет злоупотреблять этим законом и участники сомнительных схем будут нести ответственность, а честные граждане получат защиту.

Ранее Фонд гарантирования вкладов сообщил, что межведомственная рабочая группа определила четыре направления решения проблемы возврата средств вкладчикам, пострадавшим в результате аферы в банке "Михайловский", создав для проработки каждого из них специальные подгруппы.

Среди этих направлений – возврат средств через Фонд гарантирования вкладов, возмещение за счет акционеров банка "Михайловский", подготовка отдельного законопроекта для правового урегулирования проблемы и возврат средств путем реализации механизмов, не предусматривающих привлечения Фонда гарантирования вкладов.

Читайте такжеФонд гарантирования расширил реестр вкладчиков банка "Михайловский", имеющих право на выплаты

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, накануне, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии фонд признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.