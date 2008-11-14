НБУ сегодня продает валюту только для обменных операций

Национальный банк Украины сегодня будет продавать валюту исключительно для проведения валютно-обменных операций и для удовлетворения заявок клиентов.

Как указывается в телеграмме НБУ от 14 ноября 2008 года: «Национальный банк Украины доводит до вашего ведома, что 14 ноября текущего года валютные интервенции по продаже банкам иностранной валюты, которая покупается ими в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции, будут осуществляться исключительно с целью удовлетворения потребностей в проведении валютно-обменных операций, а также для удовлетворения потребностей клиентов».

При этом НБУ напоминает, что он ежедневно ведет мониторинг за использованием купленной у Нацбанка валюты, по результатам которого будет жестко контролировать ее целевое использование.

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией американской валюты на уровне 5,76 гривен за 1 доллар – покупка, 5,78 грн. за 1 доллар – продажа.