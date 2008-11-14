Торговый дефицит Украины продолжит рост - ING Bank Ukraine

В Украине с учетом последних негативных тенденций никаких существенных изменений в динамике экспорта/импорта товаров не наблюдалось. Об этом говорится в обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine.

В обзоре отмечается, что данные Госкомстата по внешнему товарообороту в сентябре не свидетельствуют о каких-либо существенных изменениях в динамике импорта или экспорта из-за негативных тенденций на мировых рынках, а также из-за возможного снижения уровня потребления внутри страны. Согласно статистике за сентябрь, снижение объемов экспорта было минимальным (-0.5% за месяц), в то время как импорт вырос за этот же период на 4.0%. Таким образом, дефицит внешних торговых операций в сентябре составил 1.8 млрд. долл. США, что полностью соответствует прогнозам. Годовой торговый дефицит в сентябре увеличился до 19.0 млрд. долл. США, или на 10.2% ВВП.

Поскольку вследствие низкого спроса на мировом рынке стали, экспорт металлопродукции снизился за месяц в сентябре на 12.9%, рост экспорта машиностроительной и химической продукции компенсировал это снижение. В то же время, химический сектор, начиная с июня этого года, демонстрирует постоянное снижение объемов производства. Таким образом, по мнению аналитиков банка, причиной месячного роста экспорта в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, является сезонный фактор.

Несмотря на увеличение объемов экспорта зерновых Украиной в сентябре в несколько раз, снижение экспорта других продуктов питания стало причиной скромного роста показателей общего экспорта продуктов питания (8.2% за месяц). Снижение способности внутренней банковской системы предоставлять авто- и розничные кредиты, снижение спроса реального сектора на инвестиционные товары, а также ослабление гривни не повлияли на дальнейший рост объемов импорта машиностроения в сентябре (+4.0% в месячном выражении). Кроме того, рост годового объема импорта товаров машиностроения в сентябре и далее продолжал тенденцию роста. По прогнозам аналитиков, опасения домохозяйств относительно девальвации гривни могут сохранить высокий спрос на товары длительного использования, по крайней мере, до конца года. Таким образом, ожидается существенное снижение импорта товаров длительного пользования до конца года, или до введения правительством каких-либо административных ограничительных мер.

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение торгового дефицита в 4 кв. 2008 г., несмотря на высокую вероятность еще большей девальвации гривни. Любое текущее снижение курса национальной валюты не позволит восстановить спрос на украинскую сталь вследствие общего отсутствия спроса, в то время как из-за необходимости домохозяйств более активно тратить гривневые сбережения, спрос на импортные товары будет оставаться высоким.

Аналитики считают, что только административные меры по искусственному ограничению импорта могут изменить торговый баланс в ближайшей перспективе. В частности, правительство планирует увеличить перечень импортных пошлин с целью снижения объемов импорта в страну. Тем не менее, по мнению экспертов, реалистичность этих мер будет весьма умеренной, поскольку такие ограничения противоречат принципам и соглашениям с государствами-членами ВТО. Кроме того, очередная эскалация политических баталий в парламенте уменьшает шансы принятия любого закона, по крайней мере, в течение ближайшего месяца, пока не будет найден формат новой коалиции. Таким образом, подтверждается прогноз относительно дальнейшего увеличения торгового дефицита до 21.0 млрд. долл. США, или 11.5% ВВП за весь год.

Резюме экспертов таково - отсутствие реальных экономических причин, способных уменьшить торговый дефицит в ближайшее время, и отсутствие значительных поступлений валюты по капитальному счету заставят НБУ или более активно девальвировать гривню, или и дальше активно тратить свои валютные резервы на поддержку курса.