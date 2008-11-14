Тарифы по ОСАГО повысят

Председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА считает необходимым пересмотреть базовый тариф по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Об этом он заявил в беседе с корреспондентом УНИАН.

При этом он полагает, что пересмотр произойдет не ранее чем через год.

«Относительно базового тарифа, то тут тоже однозначная позиция – тариф будет пересмотрен в сторону повышения, поскольку не хочется повторить опыт России, где волна убыточности по ОСАГО накрыла очень много компаний, которые были не в состоянии оплачивать убытки. Сегодняшний базовый платеж 290 грн. не позволяет покрывать возможные убытки. Я за повышение лимита ответственности по ОСАГО и за повышение базового тарифа», - сказал Д.ГРИЦУТА.

Он отметил, что какого-то улучшения динамики сбора страховых платежей по данному виду страхования не наблюдается. Страховщики возлагают большие надежды на введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения и, в частности, на увеличение штрафа за отсутствие у водителя полиса КАСКО (согласно новым правилам, штраф составит от 425 до 850 грн.).