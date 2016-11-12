МВФ решил выделить Египту $12 миллиардов кредита

Об этом говорится в заявлении МВФ, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сумма первого транша составит $2,75 млрд. Оставшаяся часть суммы будет выделяться поэтапно в течение трех лет, при условии, что МВФ проведет 5 проверок выполнения условий фонда Египтом.

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Программа «поможет Египту поощрить инклюзивный рост и восстановить макроэкономическую стабильность», — говорится в заявлении МВФ.

Решение МВФ направлено на «корректирование внешних дисбалансов и восстановление конкурентоспособности», а также должно «привести к снижению дефицита бюджета и сокращению государственного долга». Кроме того, финансовая помощь может «ускорить рост, создать рабочие места и защитить уязвимые группы населения» в Египте, отмечается в заявлении МВФ.

Центробанк Египта заявил о получении первого транша от МВФ, что увеличило международные резервы страны до $23,3 млрд, передает Reuters.