Fitch улучшило долгосрочный рейтинг Украины

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства, передает ТСН.

Отмечается, что на улучшение рейтинга повлияла предоставленная Украине финансовая помощь – транши МВФ и другая, благодаря чему увеличились резервы в валюте, а также более гибкий курс валюты. Впрочем отмечается, что ликвидность по-прежнему значительно ниже твердой оценки В.

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Дефицит текущего счета, как ожидает агентство, увеличится до 2,5% ВВП в 2016 году и продолжит расти до 3% в 2018 году. Но, с помощью внешнего финансирования и взвешенной внутренней политики, ожидается рост резервов.

Уровень инфляции, указывает Fitch, слишком высокий – 14,9% в 2016 году. При этом даже при выполнении политики НБУ, направленной на уменьшение инфляции до 5% в 2019 году, все равно до предусмотренного рейтингом В значения в 4,6% Украина не дотянет.

Политические риски в Украине, отмечает агентство, остаются на очень высоком уровне, но в краткосрочной перспективе выглядят более стабильными.

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В банковском секторе ситуация стабилизировалась, но все равно остается слабой, с низким уровнем капитализации и показателем невозвратных кредитов более чем на 50%, что представляет опасность для экономической устойчивости и сдерживает экономическое восстановление.

Fitch Ratings отмечает, что снизить рейтинг может отказ иностранных партнеров оказывать помощь, а также внутренние и внешние геополитические потрясения. Кроме того, агентство составило рейтинг с учетом чтого, что ситуация в зоне АТО останется неизменной, а "долг Януковича" перед Россией не помешает Украине получать поддержку.