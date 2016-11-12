Президент призвал "Ощадбанк" отменить комиссию за оплату комуслуг

Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство "Ощадбанка" отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом говорится в письме Порошенко к председателю правления публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Андрею Пышному.

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Глава государства отметил, что руководством "Ощадбанка" принято решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг.

Президент отметил необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в "Ощадбанке" заявили, что с 1 декабря будет отменен бесплатный прием платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Тариф за один платеж в кассе учреждений АО "Ощадбанк" составит 3 гривни.