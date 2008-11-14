Коломойский и Боголюбов увеличили свою долю в ”ПриватБанке”

Основные акционеры КБ «ПриватБанк» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов увеличили свое совокупное прямое участие в капитале банка до 97,88%. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в четверг.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября т.г. совокупное прямое участие этих двух акционеров в капитале банка составляло 91,74% (И.КОЛОМОЙСКИЙ – 45,95%, Г.БОГОЛЮБОВ – 45,79%). Кроме того, каждый из указанных акционеров опосредованно владел 6,14% капитала банка.

«По информации реестродержателя, 11 ноября 2008 года произошли следующие изменения в составе владельцев акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций эмитента, а именно: размер пакета акций физического лица увеличился до 20 725 942 шт. простых именных акций (49,02% от уставного капитала); размер пакета акций физического лица увеличился до 20 659 791 шт. простых именных акций (48,86% от уставного капитала)», - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется информация, каким именно пакетом владеют указанные акционеры.

В мае т.г. "ПриватБанк" обнародовал информацию, согласно которой на тот момент топ-менеджерам банка принадлежало более 1,5% акций капитала банка.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 октября составили 73 млрд. 412 млн. 392 тыс. грн., обязательства - 65 млрд. 716 млн. 995 тыс. грн., собственный капитал - 7 млрд. 695 млн. 397 тыс. грн.

Уставный капитал банка за 9 месяцев т.г. увеличился более чем вдвое и на 1 октября составил 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль ЗАО КБ «ПриватБанк» в январе-сентябре 2008 года составила 791,489 млн. грн.