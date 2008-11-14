Главное на 14 ноября (день)

Одно из главных событий дня - Энергетический саммит в Баку. Основной вопрос форума – проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. Президент Украины Виктор Ющенко призвал потенциальных участников «защитить эту идею от политических влияний». Вместе с тем он отметил, что Украина не против диалога с любой стороной относительно ЕАНТК.

Он согласился с мнением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что в декабре этого года стороны проекта увидят его полное технико-экономическое обоснование, с четким виденьем проекта. Президент Украины напомнил, что Украина готова построить на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также сеть автозаправочных станций, в частности в рамках реализации проекта нефтетранспортного коридора. Он также напомнил о желании Украины запустить нефтепровод Одесса-Броды в аверсном режиме. При этом Президент Украины убежден, что премьер-министр Юлия Тимошенко не согласится с использованием нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме. В.Ющенко подчеркнул, что работа нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме «является исключительно политическим вопросом», добавив: «Здесь экономики нет».

Еще одно важное событие дня - заседание совета глав правительств стран – участниц СНГ в Кишиневе. В его рамках премьер-министр Юлия Тимошенко провела встречу с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-Заде.

Премьеры обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также вопрос минимизации последствий мирового финансового кризиса на экономике двух стран. После встречи с премьером Азербайджана в рамках заседания началась встреча премьер-министров стран СНГ с Президентом Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ. Кроме того, в ходе сегодняшней поездки в Кишинев Ю.Тимошенко планирует встретиться с премьерами России и Казахстана Владимиром Путиным и Каримом Масимовым.

Не остался без внимания и банковский сектор. Национальный банк Украины заявил, что сегодня будет продавать валюту исключительно для проведения валютно-обменных операций и для удовлетворения заявок клиентов.

При этом НБУ подчеркнул, что ежедневно осуществляет мониторинг использования купленной у него валюты, по результатам которого будет жестко контролировать этот вопрос.

Решались сегодня вопросы и строительной отрасли. Министр регионального развития и строительства Василий Куйбида заявил, что Минрегионстрой инициирует подписание меморандума со строительными компаниями и производителями стройматериалов.

По его словам, вчера министерство завершило формирование меморандума, который на протяжении трех дней будет обсуждаться с представителями предприятий, работающих в сфере производства строительных материалов (которых в Украине более 7 тыс.), и строительных компаний.

В частности, министерство предлагает взять на себя обязательства готовить законопроекты и нормативные акты и вносить их как первоочередные в Кабинет министров и Верховную Раду.

Производители стройматериалов и строительные организации должны будут взять на себя обязательства на время финансового кризиса не сокращать рабочие места, не поднимать цены на строительные материалы и квадратные метры жилья.

По словам министра, Минрегионстрой также предлагает банкам продлить сроки кредитования строительных компаний после проведения их аудита.

В первой половине дня не обошлось и без новостей в транспортной сфере. Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов поручил Министерству транспорта и связи разработать типовое положение для расчета тарифов на транспортные услуги коммунального транспорта.

В то же время, вице-премьер продлил для правительственных рабочих групп срок выяснения обоснованности повышения тарифов на услуги транспорта в связи с тем, что киевская власть начала предоставлять необходимую документацию для проверки только после обращения правительства в ГПУ и МВД.

Напомним, 12 ноября министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что КП “Киевпасстранс” и КП “Киевский метрополитен” не допускает представителей рабочей группы Государственной инспекции по контролю за ценами для изучения обоснованности повышения тарифов.

Еще одна новость в сфере транспорта - правительство решило с 1 января 2010 г. запретить перевозку пассажиров на межгородских маршрутах в автобусах, переоборудованных из грузовых авто.

На других маршрутах запрет перевозок на переоборудованных автобусах вводится с 1 января 2012 г. В последней редакции постановления Кабмина №176 запрет на перевозки пассажиров с использованием автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, вводился с 1 января 2012 г. на все виды перевозок, в т.ч. и межгородские. Времени конечно до запрета не мало, но перевозчиков ожидают большие проблемы.