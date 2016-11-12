"Ощадбанк" перенес введение комиссии за оплату коммунальных услуг

Правлением Публичного акционерного общества «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») принято решение о переносе срока введения в действие решения о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

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В заявлении, обнародованном на сайте учреждения, отмечается, что «Ощадбанк» учитывает резонанс и масштабное общественное обсуждение вопроса оплаты за услуги банка по приему коммунальных платежей от населения и выражает готовность к широкой экспертной дискуссии.

В «Ощадбанке» отметили, что законом закреплен запрет банкам устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги на уровне ниже себестоимости операции. «Предложенный банком к установлению в кассе тариф в 3 грн является самым низким на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций», - говорится в заявлении.

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Также, напомнили в «Ощадбанке», Украина, подписав ряд международных соглашений, в том числе меморандум с Международным валютным фондом, взяла на себя обязательства по осуществлению масштабных реформ. Помимо прочего, Меморандум предусматривает рыночные условия для работы госбанков и их коренное реформирование. «Государственные банки, как и остальные государственные компании, должны генерировать доходы для бюджета. Для государства, для 45 миллионов украинцев. Поэтому к государственному «Ощадбанку» должно быть такое же отношение, как и к остальным государственным компаниям, которые реформируются», - отмечается в заявлении.

В «Ощадбанке» заявили, что понимают свою социальную миссию, соблюдают требования законодательства и идут по пути реформ, определенных решениями правительства и внешними обязательствами государства. «Именно поэтому правлением «Ощадбанка» принято решение о переносе срока введения в действие решения Тарифного комитета по введению комиссии за принятие коммунальных платежей, с целью разработки с соответствующими органами государственной власти механизма, который позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения (получателей субсидий)», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в «Ощадбанке» заявили, что с 1 декабря будет отменен бесплатный прием платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Тариф за один платеж в кассе учреждений АО "Ощадбанк" составит 3 грн.

Сегодня, 12 ноября, президент Украины Петр Порошенко призвал руководство «Ощадбанка» отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.