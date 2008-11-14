Инфляция в еврозоне больше не растет

Индекс потребительских цен (CPI) в зоне обращения единой европейской валюты в октябре 2008 года остался на уровне предыдущего месяца и вырос на 3,2% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистического агентства Eurostat.

Eurostat подтвердил предварительные данные, которые совпали с ожиданиями аналитиков в годовом исчислении. Эксперты ожидали роста показателя на 0,1 % в месячном исчислении.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен вырос в октябре 2008 года на 0,4% в месячном исчислении и на 2,4% - в годовом.