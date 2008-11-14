Ющенко: у нас будет новое правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в конце первого полугодия 2009 года в Украине будет новое правительство.

Об этом глава государства сказал украинским журналистам по окончании энергетического саммита в Баку.

Отметив, что работа нефтепровода «Одесса-Броды в реверсивном режиме «является исключительно политическим вопросом» В.ЮЩЕНКО заверил, что «начиная с конца первой половины следующего года мы будем обеспечены необходимым объемом нефти для работы нефтепровода в аверсном режиме».

«Убежденный, тогда у нас будет то правительство, которое сможет реализовать здоровую политику, которая бы отвечала национальным интересам», - сказал В.ЮЩЕНКО.