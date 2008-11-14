Тимошенко получила от СНГ рецепт борьбы с мировым финкризисом

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает чрезвычайно важным обмен опытом между правительствами стран-участниц СНГ относительно преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Об этом она заявила в ходе встречи с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным в Кишиневе в рамках заседания глав правительств стран СНГ, сообщает пресс-служба Кабмина.

Комментируя итоги заседания Ю.Тимошенко отметила, что эта встреча была чрезвычайно важной, поскольку руководители правительств стран-участниц СНГ получили для себя рецепты “как дальше бороться с мировым финансовым кризисом в своих странах”.

Как передает корреспондент УНИАН, премьеры коснулись и газовых вопросов. В.Путин высказал убежденность, что Украине и РФ удастся достичь взаимоприемлемых и согласованных договоренностей в этой сфере. Он сообщил, что 12 ноября заслушал доклад руководства “Газпрома” о том, что переговоры с Украиной идут интенсивно. “Действительно, трудностей много, и я тоже, как и вы, рассчитываю на то, что на корпоративном уровне удастся достичь взаимоприемлемых, согласованных договоренностей”, - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, Ю.Тимошенко отметила, что между Украиной и Россией периодически появлялись некоторые сложности именно по газовым вопросам. “Мне кажется, что сегодня мы находим взаимопонимание, и было бы очень хорошо, если бы мы до конца ноября могли подписать наши стратегические договоры по поставке газа в Украину. И я считаю, что наши команды готовы сегодня подготовить в эти сроки необходимые документы”, - отметила Ю.Тимошенко.