В Украине выросло положительное сальдо

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-сентября 2008 года выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, на 37% - до 3 млрд. 999 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за 9 месяцев т.г. экспорт услуг составил 8 млрд. 843,8 млн. долл., импорт - 4 млрд. 844,8 млн. долл. По сравнению с январем-сентябрем 2007 года экспорт увеличился на 39%, импорт - на 40,9%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 страны мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,1%), деловые, профессиональные и технические (13,1%) услуги.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл. против 2 млрд. 884,5 млн. долл. в 2006 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2007 г. составило 11 млрд. 421,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 4 млрд. 110,9 млн. долл. против соответственно 6 млрд. 670,6 млн. долл. и 5 млрд. 786,1 млн. долл. в 2006 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в минувшем году увеличился до 65 млрд. 548,2 млн. долл. (в 2006 году - 48 млрд. 758 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 669,9 млн. долл. (в 2006 г. - 45 млрд. 38,6 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 878,3 млн. долл.

Экспорт товаров и услуг составил 58 млрд. 237,3 млн. долл. (в 2006 году - 45 млрд. 873,5 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 49 млн. 248,1 млн. долл. (38 млрд. 368 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 989,2 млн. долл. (7 млрд. 505,5 млн. долл.).