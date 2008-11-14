Работающих в России украинцев меньше не стало

Несмотря на финансовый кризис, количество украинцев, которые прибывают в РФ, не уменьшается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам сегодня в Москве сообщил заведующий консульским отделом при Посольстве Украины в РФ Владимир САЕНКО.

«Несмотря на финансовый кризис, можно говорить, что кардинально количество наших граждан, которые работают на производстве в России, не уменьшилось», - сообщил В.САЕНКО.

По его словам, об этом свидетельствует количество граждан, которые обращаются в консульские учреждения на территории РФ.

Дипломат также предполагает, что в будущем году количество трудовых мигрантов из Украины в России не будет уменьшаться. Кроме того, сказал он, в Федеральной миграционной службе сообщили, что количество квот для украинцев на трудоустройство уменьшаться не будет.

Вместе с тем В.САЕНКО отметил, что определенное уменьшение количества работников наблюдается из-за сезонности работ. В частности, в летний период количество граждан Украины увеличивается, а в зимне-осенней – наоборот, уменьшается.

По данным дипломата, в 2008 году получили разрешение на работу в России около 209 тыс. граждан Украины, из них 110 тыс. работают в Москве и Московской области, остальные – преимущественно в Краснодарском крае, в Белгородской области, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.

Украинцы преимущественно работают на строительстве, в сфере услуг и других отраслях, отметил работник Посольства.

«Тенденция идет к тому, что количество официально зарегистрированных граждан, которые работают в РФ, увеличивается», - сказал он, отметив, что это связано с тем, что миграционный контроль в стране жесткий и нелегальное трудоустройство грозит работодателю крупными штрафами.

В.САЕНКО также призвал украинцев, которые прибывают для трудоустройства в РФ, официально оформлять соответствующие трудовые соглашения.

«Бывают очень досадные случаи, когда нелегальные фирмы пытаются найти работу нашим гражданам, что в отдельных случаях заканчивается трагически», - сказал дипломат, напомнив, в частности, что недавно на территории РФ, переезжая на место трудоустройства, в автокатастрофе погибли семь украинцев.

Кроме того, он отметил, что разрешение на работу, в соответствии с российским законодательством, граждане Украины должны получить в течение 7 суток.