НБУ разработал памятку заемщика банка

Национальный банк Украины разработал Памятку заемщика банка по потребительскому кредиту. Документ обнародован в пятницу на сайте НБУ.

«Для принятия окончательного решения о получении потребительского кредита Вы должны самостоятельно реально (взвешенно) оценить свои потребности в его получении, а также свою финансовую возможность своевременно погашать и обслуживать такой кредит. Это значит, что Вы должны оценить, какую сумму денежных средств, исходя из объема Ваших фактических доходов, а также жизненно необходимых (покупка продуктов питания, лекарств и тому подобное) и обязательных (оплата коммунальных услуг и тому подобное) расходов, Вы можете регулярно на протяжении действия кредитного договора направлять в уплату всех платежей по кредиту», - указывается в Памятке.

В НБУ считают, что изучение информации, изложенной в Памятке, будет содействовать принятию населением более обдуманных решений относительно получения кредитов.

Нацбанк в обязательном порядке обязал коммерческие банки ознакамливать потенциальных заемщиков с разработанной Памяткой.

"Национальный банк Украины предъявил ко всем банкам требование относительно размещения Памятки во всех местах предоставления банком и/или его подразделениями услуг по потребительскому кредитованию, чтоб заемщики имели возможность с ней ознакомиться", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Эта Памятка разработана с целью обеспечения соблюдения банками требований законодательства в сфере потребкредитования, а также повышения финансовой грамотности населения.

Как сообщалось, в мае 2007 года Национальный банк Украины обязал коммерческие банки предоставлять потребителю полную информацию об условиях кредитования и общей стоимости кредита (постановлении НБУ №168 «Об утверждении Правил предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и общей стоимости кредита» от 10 мая 2007 года). В документе указывалось, что банк должен информировать об ориентировочной совокупной стоимости кредита с учетом процентной ставки по кредиту, стоимости всех сопутствующих услуг, а также других финансовых обязательств потребителя, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита (в том числе в пользу третьих лиц - страховщиков, оценщиков, регистраторов, нотариусов и тому подобное).

В правилах предусмотрено, что банки должны получить письменное подтверждение потребителя об ознакомлении с вышеуказанной информацией.

В правилах указывается, что банки не имеют права изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменения кредитной политики банка).

Представители общественных организаций заявляли, что коммерческие банки игнорируют постановление НБУ о предоставлении клиентам полной информации об эффективной ставке по кредитам.