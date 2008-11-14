Прибыль украинских банков выросла

По итогам января-октября 2008 года, суммарная прибыль украинских банков (по предварительным данным) составила 9,4 млрд. грн., что в 1,7 раза больше, чем за январь-октябрь 2007 года (5,6 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте Национального банка Украины.

Доходы банков составили 90,5 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы составляли 68,6 млрд. грн. (или 75,8% от общих доходов), комиссионные доходы - 14,2 млрд. грн. (15,7%).

Расходы банков составили 81,1 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 39,2 млрд. грн. (или 48,3% от общих расходов), комиссионные расходы - 1,7 млрд. грн. (2,1%).