Китайский юань снова обновил 6-летний минимум к доллару

В понедельник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8295, что на 180 пунктов выше фиксинга в минувшую пятницу, когда курс составил 6,8115.

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Таким образом курс юаня к доллару достиг минимального значения с июня 2010 года, когда китайская валюта торговалась на уровне 6,82 юаня за доллар, сообщает Прайм.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.

После первой волны эксперты утверждали, что ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Премьер Госсовета Ли Кэцян, глава регулятора Чжоу Сяочуань и другие официальные лица опровергали эти заявления.