Fitch улучшило прогноз роста экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики Украины в 2017 году до 2,5% против ранее прогнозируемых 2% и сохранило прогноз роста ВВП страны на текущий год на уровне 1,1%. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Ранее Fitch улучшило кредитный рейтинг Украины до уровня "В-" с "ССС" со стабильным прогнозом.

«Рост экономики усилится до 2,5% в 2017 году и до 3% в 2018 году с 1,1% в 2016 году, - говорится в сообщении. - В то же время, на относительно низком уровне останется объем инвестиций, требующий улучшений в деловом климате. Также необходимо не упустить возможностей приватизации. Кроме того, влиять на экономический рост и прогнозы будет неразрешенный конфликт на востоке страны».

Уровень инфляции, по мнению аналитиков Fitch, составит 14,9% в текущем году и в дальнейшем будет снижаться - до порядка 5% в 2019 году.

«Показатель госдолга останется высоким и составит в 2016 году порядка 74% ВВП, а с учетом гарантий - 89% ВВП, - говорится в прогнозе агентства. - В то же время, внешние выплаты обязательств Украины не вызывают опасений и целиком выполнимы».

Также отмечается, что показатель дефицита бюджета, запланированный на уровне 3% ВВП, может оказаться выше прогнозного. «Fitch ожидает, что дефицит госбюджета в текущем году составит 3,7%, - говорится в сообщении агентства. - На 2017 год целевой показатель составляет 3% ВВП. Однако рост расходов в совокупности с дефицитом Пенсионного фонда и повышением минимальной зарплаты несут риски роста дефицита бюджета до 3,7% и в 2017 году».

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Fitch Ratings прогнозировало рост экономики Украины в 2017 году на уровне не более 2% и не более 1% в 2016 году. В то же время, в правительстве Украины прогнозируют рост экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7% и рассматривают эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год. Рост в 3% также прогнозируют в Европейской комиссии. Ключевые кредиторы страны - Всемирный банк, ЕБРР и Международный валютный фонд - оценивают возможности роста экономики на уровне 2-2,5%.