Мексиканский песо, рухнувший из-за результатов выборов в США, подорожал на смягчении риторики Трампа

Мексиканский песо вырос более чем на процент до 20,64 к доллару в воскресенье после того, как избранный президентом США Дональд Трамп как будто смягчил некоторые из его ключевых предвыборных обещаний, способные навредить экономике Мексики, сообщает Рейтер.

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Песо, продемонстрировавший в этом году худшие показатели среди валют, упал до рекордных минимумов на этой неделе из-за избрания в соседней Америке кандидата, который обещал возвести торговые барьеры и натуральную стену на мексиканской границе, а также депортировать 11 миллионов нелегальных мигрантов, среди которых много мексиканцев.

Но после выборов он сказал, что депортации должны быть подвергнуты до трех миллионов нелегальных мигрантов из числа тех, за которыми числятся уголовные преступления. В свою очередь, республиканец Пол Райан, возглавляющий Палату представителей в Конгрессе, сказал, что "депортация" не стоит в политической повестке команды Трампа, хотя власти стремятся усилить безопасность границы.

Успех Трампа на выборах больно ударил по мексиканским активам, а падение песо до более чем 21 за доллар заставило ведущих аналитиков понизить прогнозы для экономики Мексики. Однако денежные власти пока, вопреки ожиданиям, не проводили интервенций в поддержку национальной валюты. Центробанк настаивает, что девальвация песо остается умеренной.