ВВП Украины в октябре снизился на 2,1%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре составлял 132,9%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-октябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18,3%, транспорте и связи - 10,4%, в торговле - 6,3%.

Наибольший спад в 12,7% был зафиксирован в строительстве.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.