В Раде предлагают запретить украинским госпредприятиям работать с российскими банками

По словам политика, Украина должна применить такой механизм влияния на Российскую Федерацию, поскольку расширение санкций не дает желаемого результата.

«Банковский сектор является одним из важнейших в украинской экономике. За последние годы удельный вес российского капитала в банковском секторе Украины значительно увеличился. Это – угроза национальной безопасности Украины, ведь государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, обслуживающиеся в таких банках, попадают в зависимость от государства-агрессора. Верховная Рада Украины должна принять неотложные меры для прекращения сотрудничества государственных и коммунальных предприятий с банками, которые контролируются агрессором», – заявил Виталий Куприй.

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В проекте постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров запретить сотрудничество государственных и коммунальных предприятий с дочерними структурами российских банков, провести инвентаризацию счетов таких предприятий и учреждений в банках, которые контролируются РФ. После этого НБУ должен обеспечить рефинансирование украинских банков, которые готовы взять на себя кредитные обязательства государственных и коммунальных предприятий в российских финучреждениях. Кроме того, из залога российских банков должно быть выведено все государственное и коммунальное имущество Украины. По словам Виталия Куприя, реализация такого решения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.