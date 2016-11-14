Повышение "минималки" уменьшит дефицит Пенсионного фонда на 17 миллиардов – министр соцполитики

Повышение минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн – с 1 января 2017 года, позволит уменьшить дефицит Пенсионного фонда на 17 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

Читайте такжеРозенко сообщил, скольких украинцев коснется осовременивание пенсий в 2017 году

«Повышение вдвое минимальной зарплаты позволит уменьшить дефицит Пенсионного фонда на 17 млрд гривень. А те средства, которые должны идти на дотацию фонду, будут использоваться для повышения тарифных ставок в бюджетной сфере после роста тарифной сетки», - цитирует министра пресс-служба.

Также министр отметил, что с 1 января минимальную зарплату отвяжут от прожиточного минимума. Это, по мнению Ревы, должно мотивировать безработных к поискам официальной работы даже с минимальной зарплатой 3200 грн, вместо того, чтобы стоять на учете в центре занятости и получать помощь в 1600 грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Проект предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

До решения правительства о поднятии минимальной зарплаты, в Пенсионном фонде сообщали, что дотация из государственного бюджета фонду в 2017 году запланирована на уровне 156 млрд грн при общем бюджете фонда 285 млрд грн.