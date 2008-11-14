Активы банков выросли на 32%

Общие активы банковской системы Украины в январе-октябре 2008 года выросли на 32% или 203,14 млрд. грн. - до 822,4 млрд. грн.

Такие предварительные данные УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Активы банков за указанный период выросли на 32% или на 192,6 млрд. грн. - до 792 млрд. грн.

В НБУ также сообщили, что большую часть общих активов составляют кредитные операции 82,2%.

Нацбанк не предоставляет информации, как это было в прошлых периодах, за счет чего произошел рост общих активов, также не предоставляет информации о долгосрочных кредитах.