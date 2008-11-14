Собственный капитал банков вырос на 40%

Собственный капитал украинских банков за январь-октябрь 2008 года увеличился на 40% или 27,8 млрд. грн., и к 1 ноября 2008 года составил 97,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

По данным НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 64,6% от капитала, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,3%, эмиссионные разницы - 3,8%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 10,3%, результат прошлых лет - 2,0%, результат текущего года - 9,6%, результат переоценки основных средств, невещественных активов и инвестиций в ассоциируемые и дочерние компании - 9,4%.

Нацбанк, как это было в прежние периоды, не предоставляет информации о том, за счет чего произошел рост капитала банков.