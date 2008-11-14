Главное на 14 ноября (вечер)

Основное событие второй половины сегодняшнего дня - встреча в рамках заседания глав правительств стран СНГ в Кишиневе премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Главы правительств обсудили среди прочего и газовый вопрос. В.Путин высказал убежденность, что Украине и России удастся достичь взаимоприемлемых и согласованных договоренностей по газовому вопросу. Он сообщил, что 12 ноября заслушал доклад руководства “Газпрома” о том, что переговоры с Украиной идут интенсивно. “Действительно, трудностей много, и я тоже, как и вы, рассчитываю на то, что на корпоративном уровне удастся достичь взаимоприемлемых, согласованных договоренностей”, - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, Ю.Тимошенко отметила, что между Украиной и Россией периодически появлялись некоторые сложности именно по газовым вопросам. “Мне кажется, что сегодня мы находим взаимопонимание, и было бы очень хорошо, если бы мы до конца ноября могли подписать наши стратегические договоры по поставке газа в Украину. И я считаю, что наши команды готовы сегодня подготовить в эти сроки необходимые документы”, - отметила Ю.Тимошенко.

Продолжилась и тема бакинского Энергетического саммита, но, правда, основная теза не коснулась вопросов ТЭК. По окончании форума Президент Украины Виктор Ющенко заявил журналистам, что, по его убеждению, в конце первого полугодия 2009 года в Украине будет новое правительство.

«Убежден, что тогда у нас будет то правительство, которое сможет реализовать здоровую политику, которая бы отвечала национальным интересам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Не обошлось сегодня и без вопросов социальной политики. Министр труда и социальной политики Людмила Денисова заявила на брифинге, что в Украине с начала ноября количество безработных, официально поставленных на учет в центре занятости, увеличилось на 54 тыс. человек, в то время как за октябрь их численности выросла на 23 тыс.

По словам министра, сейчас самый высокий уровень безработицы (более 8%) зафиксирован в Николаевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской и Черновицкой областях. Самый низкий уровень безработицы в Киеве - 2,9%.

Она считает, что Секретариат Президента Украины препятствует диалогу профсоюзов и работодателей. «Я рассматриваю в этом какой-то сговор между Банковой и работодателями» - сказала министр.

По мнению Л.ДЕНИСОВОЙ, сегодня трудящиеся фактически стали заложниками «конфликта Президента и премьера».

Продолжилась во второй половине дня и транспортная тема. Гендиректор КП «Киевпастранс» Николай Ламбуцкий и начальник КП «Киевский метрополитен» Петр Мирошников заявили журналистам, что надеются на снятие в течение ближайших двух недель Кабинетом министров Украины вопроса обоснованности тарифов на проезд в столице.

«В ближайшее время комиссия закончит работу и ознакомит нас и общественность со своими выводами», - отметил П.Мирошников, добавив, что по предположениям транспортников «на следующей неделе комиссия закончит работу». По его словам, «Метрополитен» сейчас передал все необходимые дополнительные материалы в комиссию, следующее заседание которой назначено на утро понедельника, 17 ноября.

Отметим, 13 ноября первый вице-премьер Александр Турчинов продлил срок выяснения правительственной комиссией обоснованности повышения тарифов на услуги транспорта в Киеве в связи с тем, что киевская власть начала предоставлять необходимую документацию для проверки только после обращения правительства в ГПУ и МВД.

Важнейшей новостью пятничного вечера стали свежие данные Госкомстата о ВВП. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%. Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-октябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18,3%, транспорте и связи - 10,4%, в торговле - 6,3%. Наибольший спад в 12,7% был зафиксирован в строительстве.