Нацбанк предложил досрочно сменить представителя Украины в МВФ

Как сообщили в пресс-службе регулятора, плановая ротация представителя Украины при МВФ должна была состояться в следующем году.

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«Мы предложили своего кандидата согласно процедурам, утвержденным МВФ. Александр Петрик достиг пенсионного возраста. В следующем году - плановый пересмотр 4-летнего пребывания в должности. Так что мы инициировали раньше срока, поскольку в этом ограничений нет», - сообщили в НБУ.

Вместе с тем, в ведомстве не уточнили, какую именно кандидатуру предложили в качестве представителя Украины в МВФ. Кроме того, в НБУ не подтвердили информацию ряда СМИ о том, что одним из кандидатов на должность является экс-заместитель главы НБУ Владислав Рашкован.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.

В то же время, глава НБУ Валерия Гонтарева назвала высоким риск неполучения денег до конца года в связи с торможением реформ в парламенте. Она также подчеркнула, что отсутствие необходимых решений может поставить под угрозу и едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность.