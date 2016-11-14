Парубий сообщил, когда депутаты рассмотрят проект госбюджета-2017

В начале декабря планируется рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2017 год во втором чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Парубия, проект госбюджета планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе (УНИАН: следующая пленарная неделя в ВР запланирована с 6 по 9 декабря).

В то же время председатель парламента не уточнил, когда именно может состояться рассмотрение проекта бюджета.

По предварительной информации Бюджетного комитета ВР, проект госбюджета во втором чтении планируется к рассмотрению 8 декабря.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - в сумме 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 трлн грн.

Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.