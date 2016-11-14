Гривня опустилась на межбанке до 25,83 за доллар
12:43, 14 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,72/28,78 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,7152 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 14 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,76/25,83 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,72/28,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4030 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,7152 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 52 сделки на сумму 31,20 млн долл.
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