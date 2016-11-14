Гройсман рассказал о работе правительства с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман положительно оценивает совместную работу правительства и миссии ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, которая на текущий момент находится в Киеве и ведет оценку экономической ситуации в Украине.

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Об этом он сказал журналистам во время проверки строительства детской клиники «Охматдет».

«У меня будет встреча с представителями миссии, я встречался с ними в начале их работы. Сейчас ведется работа с каждым министерством, обсуждение реального положения вещей, подведем итоги. Я настроен абсолютно оптимистично", - сказал глава правительства.

При этом он не стал прогнозировать сроки выделения Киеву четвертого кредитного транша по программе EFF, утвержденной в марте 2015 года, но подчеркнул, что «положительное решение Фонда о выделении нового транша зависит от выполнения Украиной плана сотрудничества».

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.