Экономика Украины выросла на 1,8% - Госстат

Валовый внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4% после роста на 0,6% во втором квартале в аналогичном измерении.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные, в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8% после роста на 1,3% кварталом ранее.

Ранее НБУ озвучил свои оценки роста ВВП в 3 квартале, согласно которым рост валового внутреннего продукта в третьем квартале текущего года в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, составил 1,6%.

Как сообщал УНИАН, валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные, в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины во втором квартале 2016 года ускорился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.