В Одессе ликвидировали конвертационный центр, изъято оружие и 18 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области прекратили деятельность конвертационного центра.

Во время следствия установлено, что в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

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Отмечается, что в конце прошлой недели с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая и хозяйственная документация, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранная валюта, на общую сумму более 18 млн грн.

«Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Расследование продолжается.