Кредитование от МВФ зависит от проведения Украиной структурных реформ - Fitch

Продолжение сотрудничества Украины с ключевыми кредиторами, в особенности с Международным валютным фондом, и получение кредитов напрямую зависит от внедрения в стране структурных реформ, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, размещенном на сайте агентства.

"Дальнейшее выделение средств со стороны МВФ и других иностранных партнеров зависит от прогресса в структурных реформах и развития двусторонних отношений, - говорится в сообщении. - Двустороннее и многостороннее финансирование в совокупности с ростом прямых иностранных инвестиций в страну позволят увеличить объем госрезервов в среднем на 2,3 миллиарда долларов в 2017-2018 годах".

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Как сообщал УНИАН, по данным Международного валютного фонда, Украине до 2019 года потребуется не менее 25 миллиардов долларов внешнего финансирования по линии МВФ и международного сообщества. На текущий момент основными источниками вливаний в экономику Украины являются кредиты международных организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, а также макрофинансовая помощь от правительств США, ЕС и Японии. Самой крупной с финансовой точки зрения является программа сотрудничества Украины с МВФ, утвержденная в марте 2015 года. Она рассчитана на 4 года, объем финансирования составляет 17,5 миллиарда долларов. Объем уже выделенных Украине средств по этой программе составляет 7,62 миллиарда долларов. В 2017 году Украина рассчитывает получить по программе 5,4 миллиарда долларов.

Однако в правительстве ожидают, что уже в 2017 году тенденция будет меняться, и главными источниками финансирования станут инвестиции - внешние и внутренние - и рост производства. В частности, глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин в октябре текущего года сообщил, что уже к январю Украина сформирует и представит портфель крупных инвестпроектов на 20-30 миллиардов долларов.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.