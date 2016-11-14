Торговая агрессия России обойдется Украине в $1 миллиард - торгпред

Заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская заявляет, что потери Украины до конца года из-за торговой агрессии РФ составят почти 1 миллиард долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на конференции "Отношения Украина-ЕС: тест на прочность".

Микольская назвала предоставление Украине дополнительных торговых преференций со стороны ЕС как возможностью, так и вызовом для развития двусторонних отношений.

"Когда произошла торговая агрессия со стороны Российской Федерации, и я скажу, она не только торговая, у нас еще есть транспортная агрессия. Потому что те меры, которые применяет Российская Федерация, они направлены также на уничтожение транспортного и транзитного потенциала Украины в страны Востока и Азии", - отметила торговый представитель.

"По состоянию на сегодняшний день, по нашим оценкам, только по предварительным оценкам, потери этого года будут порядка 900 миллионов долларов из-за фактически транзитной агрессии, из-за торговой агрессии Российской Федерации", - заявила Микольская.

В связи с этим она напомнила, что Европейская комиссия по результатам диалога с Украиной обнародовала регламент о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

"Мы очень благодарны Еврокомиссии за такой шаг. Конечно, он не перекрывает даже десятой части наших потерь. По нашим предварительным оценкам, если будет принят регламент... мы получим в нашей торговле с Европейским Союзом плюс 150, до 200 миллионов долларов США, при потерях, близких к миллиарду ", - сказала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран, в частности, Казахстана и Кыргызстана.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.