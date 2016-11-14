Профицит торгового баланса Украины сократился почти в 5 раз

Внешнеторговый баланс Украины по итогам января-сентября 2016 года составил 654,1 миллиона долларов, что в 4,7 раза ниже профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 3,077 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, в январе-сентябре снизился на 0,8% - до 31,380 миллиарда долларов, экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 7,8% - до 32,034 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам полугодия сведен с дефицитом на уровне 1,761 миллиарда долларов против 710,2 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

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Статистика внешней торговли услугами лучше прошлогодней: по итогам полугодия профицит внешней торговли услугами составил 3,220 миллиарда долларов, что на 3,4% выше профицита годом ранее в размере 3,114 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,020 миллиарда долларов, что на 46,5% ниже профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 1,905 миллиарда долларов.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2015 года составил 4,065 миллиарда долларов, что на 21,1% больше показателя за 2014 год.