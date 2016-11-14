Экспортная выручка: в Нацбанке объяснили причины стабильности гривни

Ситуация на межбанковском валютном рынке остается стабильной благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от экспорта зерна и растительного масла с середины сентября.

Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергея Пономаренко относительно ситуации на валютном рынке, размещенном на странице регулятора в сети Facebook.

"Мы ожидаем, что этот фактор продолжит определять состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца текущего года", - отметил он.

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В то же время, по словам Пономаренко, на этой неделе на состояние валютного рынка может повлиять несколько краткосрочных факторов. Во-первых, рабочий день в Украине 11 ноября совпал с праздничным выходным днем в США. В такие периоды поступление валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращается, и, как следствие, в течение следующих одного-двух дней наблюдается избыточный спрос на валюту. Во-вторых, обострение политической напряженности в течение последней недели привело к усилению психологического давления на валютный рынок.

"Но мы ожидаем, что эти факторы будут иметь непродолжительное воздействие и не приведут к волатильности гривни, несовместимой с достижением инфляционных целей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,76/25,83 гривни/доллар, в то время как в пятницу, 11 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 грн/долл.