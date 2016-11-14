Дефицит внешней торговли товарами в Украине составил почти $1,8 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-сентябре 2016 года составил 1,761 миллиарда долларов против 710,2 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-сентябре 2016 года к январю-сентябрю 2015 года снизился на 8,7% – до 25,875 миллиарда долларов, импорт – практически не изменился и составил 27,635 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94 (в январе-сентябре 2015 года – 0,94). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 219 стран мира.

Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4% – до 9,762 миллиарда долларов и составил 37,7% в общем объеме экспорта.

Читайте такжеПрофицит торгового баланса Украины сократился почти в 5 раз

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 7,3% – до 12,091 миллиарда долларов и составил 43,9% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 30,1% – до 2,554 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 34,3%, до 3,615 миллиарда долларов.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2016 года составил 1,465 миллиарда долларов против 548,5 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.