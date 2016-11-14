Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,75 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2575,1234 (14 ноября – 2563,0399)

100 EUR – 2775,2105 (14 ноября – 2794,7387)

10 RUR – 3,9100 (14 ноября – 3,9300)

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,78/25,83 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/27,8170 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3960 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7512 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 410 сделок на сумму 202,74 миллиона долларов.