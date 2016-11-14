Глава НБУ просит украинцев не поддаваться на манипуляции политиков-популистов

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева обратилась к украинцам с просьбой – не поддаваться на манипуляции политиков-популистов, а также акционеров обанкротившихся банков, которые ведут в отношении НБУ спланированную информационную атаку.

Об этом говорится в обращении Гонтаревой на сайте НБУ.

"Уважаемые украинцы, просим вас не поддаваться на манипуляции. Требуем вместе от политиков выполнять свою работу - принимать важные для страны законы, а от акционеров обанкротившихся банков - вернуть средства вкладчиков и государства. В экономике нет места популизму!" - сказала она.

По словам Гонтаревой, действия НБУ поддерживает весь мир и все прогрессивное украинское банковское сообщество, но некоторые украинские политики пытаются все это разрушить.

Кроме того, по ее словам, популистские лозунги выгодны и для владельцев обанкротившихся банков. Им Национальный банк Украины помешал проводить схемные операции, выводить средства из банков, продолжать кредитовать депозитами вкладчиков исключительно свой бизнес. И при этом они не хотят возвращать долги.

"Мы призываем депутатский корпус прекратить политические инсинуации и работать вместе с нами над реформой финансового сектора. Принимайте законы, которые будут полезнее, чем тысячи политических лозунгов, десятки митингов и сотни выступлений на ток-шоу. Каждый должен добросовестно выполнять свою работу", - сказала Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности намерен на заседании 15 ноября заслушать информацию от представителей Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности получил на рассмотрение законопроект о деятельности Национального банка Украины. Законопроект касается "прозрачности" деятельности НБУ и введения ответственности главы НБУ и заместителей за результаты деятельности Нацбанка. Среди инициаторов законопроекта №5257 председатель Радикальной партии Олег Ляшко и председатель комитета ВР по вопросам финансовой политики Сергей Рыбалка.

Национальная полиция получила 10 заявок на проведение акций протеста в период с 15 до 22 ноября в Киеве. В частности, 15 ноября акции протеста вкладчиков пройдут у зданий Нацбанка и ВР.