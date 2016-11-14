Суд арестовал столичный ТРЦ Gulliver в деле банка "Михайловский" - ГПУ

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook.

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«В ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью Полищука В.С. (владелец банка Виктор Полищук - УНИАН). Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на имущественный комплекс "Гулливер"»,- написал Луценко.

Он напомнил, что председатель правления банка находится под арестом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операцих с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, накануне, 20 мая, когда председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул пост, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрений и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.